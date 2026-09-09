La squadra di Allegri gioca una gara di vera e propria resistenza contro un Arsenal arrembante che domina il gioco ma nel primo tempo si rende pericoloso solo con Merino e Saka. Nella ripresa i Gunners alzano il ritmo, il Napoli è costantemente sulla difensiva e al 75' deve inchinarsi al gran gol di Odegaard che da fuori batte Milinkovic-Savic (entrato al posto dell'infortunato Meret). Il Napoli non riesce a reagire e incassa la terza sconfitta di fila tra campionato e Champions

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