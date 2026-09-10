Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Condò: "In Europa, anno dopo anno, il Napoli sta arretrando"

VIDEO ANALISI

Nel VIDEO il commento di Paolo Condò in studio a Sky dopo Napoli-Arsenal terminata 0-1. "Il Napoli ha avuto dei grandissimi giocatori, li ha venduti e non è riuscito nel tempo a ritrovare quello stesso livello di talenti. Stagione dopo stagione in Europa sta arretrando: secondo me questa è una deriva da fermare, in qualche modo"

HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - PAGELLE

TAG:

Prossimi Video

Fenerbahce-Roma, Soulé in vantaggio su Mora

Champions League

Stoccarda-Viking 3-1: il video dei gol

Champions League

Ferran Torres show, Di Canio: "Un 12° decisivo come Massaro"

Champions League

Raphinha-gol, lo Sky Skill di Di Canio: "Quella puntina..."

Champions League

Sporting-Galatasaray 3-1: il video dei gol

Champions League

Liverpool-Atletico Madrid 2-1: il video dei gol

Champions League