Condò: "In Europa, anno dopo anno, il Napoli sta arretrando"VIDEO ANALISI
Nel VIDEO il commento di Paolo Condò in studio a Sky dopo Napoli-Arsenal terminata 0-1. "Il Napoli ha avuto dei grandissimi giocatori, li ha venduti e non è riuscito nel tempo a ritrovare quello stesso livello di talenti. Stagione dopo stagione in Europa sta arretrando: secondo me questa è una deriva da fermare, in qualche modo"
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