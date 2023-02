Victor Osimhen sta vivendo un 2023 eccezionale: l'attaccante del Napoli ha una striscia aperta di sette gare consecutive in gol in Serie A e spera di potersi ripetere anche in Champions League, nel match di stasera contro l'Eintracht Francoforte. Eppure c'è un giocatore che sta facendo meglio di lui nel nuovo anno, l'inglese del Manchester United Marcus Rashford. Ecco la classifica marcatori dell'anno solare delle cinque leghe europee più importanti, contando le reti segnate in tutte le competizioni