Ha segnato uno dei gol più belli in carriera, ma la serata di Dimitri Payet poteva finire davvero male: al 63' del match di Conference League tra Marsiglia e Paok (terminato 2-1 per i francesi), il numero 10 del Marsiglia è stato sfiorato da un pezzo di vetro che i tifosi presenti nel settore ospiti gli hanno lanciato poco prima che battesse un calcio d’angolo. Necessario l’intervento degli steward che, per permettergli di calciare il corner, hanno sollevato la rete di protezione

