Definite dopo gli spareggi le 32 qualificate alla fase a gironi di Conference. Ecco di chi si tratta e come sono distribuite le quattro fasce che determineranno la composizione dei gironi: l'unica italiana, la Fiorentina, parte dalla seconda fascia. Il sorteggio dei gironi è live su Sky Sport 24 e in steraming su NOW venerdì 26 agosto dalle 14.30