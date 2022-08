Conference, dove vedere il sorteggio: la guida

Appena dopo il sorteggio di Europa League, sarà la volta della Conference rivelare quale sarà la composizione dei gironi per le 32 squadre qualificate alla manifestazione che si daranno battaglia per succedere alla Roma nell'albo d'oro della manifestazione. Il sorteggio in diretta su Sky Sport 24 alle 14.30, in streaming su NOW TV e Sky Go

Definita la griglia anche per le 32 squadre qualificate alla fase a gironi della Conference League che vive la sua seconda edizione e che, lo scorso anno, ha visto come assoluta protagonista la Roma di Mourinho campionessa. Questa nuova competizione sta riscuotendo sempre più successo e Istanbul sarà il teatro per la composizione degli otto gironi che anticiperanno la fase a eliminazione diretta che, a sua volta, porterà alla finale dell'Eden Arena di Praga il 7 giugno 2023. Occhi puntati sulla Fiorentina che torna a giocare in Europa. Il sorteggio in diretta su Sky Sport 24 alle 14.30, in streaming su NOW TV e SKY Go.