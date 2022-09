I tifosi delle due squadre si sono resi protagonisti di violenti scontri sia all'esterno dello stadio che all'interno dell'Allianz Riviera prima dell'inizio del match di Conference League. Sette i feriti, due dei quali in gravi condizioni: un sostenitore della squadra tedesca è caduto dalla tribuna da un'altezza di cinque metri. L'inizio del match che è stato posticipato alle 19:40

Violenti scontri tra i tifosi di Nizza e Colonia , con le due squadre impegnate nella prima giornata della fase a gironi della Conference League . Giornata molto agitata nella città francese, con i tifosi tedeschi che nelle ore antecedenti al match avevano causati danneggiamenti in centro . Prima dell'inizio del match, all'esterno dell'Allianz Riviera, sono cominciati lanci di bottiglie, fumogeni e risse , con la polizia che è intervenuta più volte per tentare di separare i tifosi.

Sette feriti, due dei quali in gravi condizioni

Successivamente gli scontri sono proseguiti anche all'interno dello stadio, con i tifosi del Colonia (con il volto coperto da sciarpe e passamontagna) sono usciti dai settori a loro riservati e hanno invaso quelli occupati dai sostenitori della squadra di casa. Le forze dell'ordine sono state costrette a intervenire nuovamente e ad utilizzare gas lacrimogeni per disperdere la folla. Sono 7 i feriti, due dei quali in gravi condizioni: un tifoso tedesco è caduto dalla tribuna da un'altezza di 5 metri ma - come riportato da RMC Sport - è cosciente. L'inizio del match, originariamente previsto alle 18:45, è stato posticipato alle 19:40.