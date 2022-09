Prima sfida contro una squadra lettone per la Fiorentina in una competizione europea. Al Franchi arriva l'RFS Riga per la prima volta alla fase a gironi della Conference. La squadra di Italiano ha raggiunto questo punto della manifestazione dopo aver eliminato il Twente ai playoff. Diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e in streaming su NOW TV alle 18.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD