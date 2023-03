L'urna di Nyon ha decretato che sarà il Lech Poznan a sfidare la Fiorentina nei quarti di finale di Conference League. Squadra sulla carta abbordabile quella polacca, che ha già incrociato i viola in Europa League nel 2015/16. Il suo capitano è una vecchia conoscenza del calcio italiano: per lui 4 gol in Serie B con il Crotone. Questo e non solo: tutto quello che c'è da sapere sugli avversari della Fiorentina

