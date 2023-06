Fiorentina, Commisso "Sconfitta ingiusta, Italiano un punto fermo"

La Fiorentina è rientrata all'alba da Praga dopo il ko in finale di Conference League contro il West Ham. Visibilmente amareggiato il presidente viola Rocco Commisso: "Che devo dire? Mi aspettavo una vittoria, avremmo meritato noi ma ci sono stati alcuni casi in campo in cui l'arbitro avrebbe dovuto fare meglio. Mi dispiace per tutti i tifosi. Italiano per noi è un punto fermo"

E' un Rocco Commisso stanco e molto amareggiato quello che alle prime luci dell'alba è rientrato a Firenze con la squadra dopo la beffarda sconfitta nella finale di Conference League subita a Praga contro il West Ham. "Che devo dire? Meritavamo di vincere la partita, forse per 3-0, ma in campo ci sono stati alcuni casi in cui l'arbitro avrebbe dovuto fare meglio. Mi dispiace per tutti quanto i tifosi avremmo potuto fare di più". Ai colleghi presenti Commisso ha anche risposto in maniera lapidaria sul futuro di Italiano corteggiato dal Napoli: "Italiano un punto fermo? Sì. Il 12 ripartirò per l'America".