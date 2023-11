Pari tra Ferencvaros e Genk, vince l'Eintracht

La Fiorentina approfitta del pareggio tra Ferencvaros e Genk per conquistare il primo posto nel gruppo F. Sconfitta a sorpresa del Besiktas battuto in casa dal Bodo Glimt. L'Eintracht vince a Helsinki 1-0. In serata l'Aston Villa di Zaniolo cerca la qualificazione. Ecco il programma completo delle partite da seguire tutte su Sky con Diretta gol al canale 251

SKYLIGHTS ROOM, SCOPRI LA NOVITA'