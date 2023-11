Dove vedere Cukaricki-Fiorentina

La partita tra Cukaricki e Fiorentina, valida per la quarta giornata di Conference League, si gioca oggi, giovedì 9 novembre alle ore 18.45. Sarà possibile vederla in diretta su Sky Sport 253 e in streaming su NOW . Telecronaca di Davide Polizzi, commento di Lorenzo Minotti. Diretta Gol con Nicolò Ramella. Da non perdere su Sky Sport Uno e Sky Sport 24, alle 18 e alle 23 studi pre e post partita con Leo Di Bello in conduzione; con lui, Beppe Bergomi, Andrea Marinozzi, Stefano De Grandis, Margherita Cirillo. Su Sky Sport 24 appuntamento anche alle 20 per il post degli incontri delle 18.45 e il pre di quelli delle 21.

I numeri di Cukaricki e Fiorentina

La Fiorentina ha vinto l'unico precedente incontro in competizioni europee con il Cukaricki nella terza giornata di questa Conference League con il punteggio di 6-0: la gara è stata contemporaneamente il successo più netto dei toscani e la sconfitta più pesante per i serbi in gare europee. Il Cukaricki ha perso le ultime tre partite interne disputate in competizioni europee (qualificazioni comprese), non riuscendo a segnare in nessuna delle ultime due, dopo essere stato sconfitto solo in due delle precedenti 13 (8 vittorie, 3 pareggi). La Fiorentina è imbattuta nelle ultime sette trasferte nelle principali competizioni europee (6 vittorie, un pareggio, tutte in Conference League) e ha segnato almeno due reti in ognuna di queste partite; tuttavia, l'unico pareggio nel parziale è arrivato nella trasferta più recente (2-2 contro il Genk). La Fiorentina ha segnato almeno due gol in ciascuna delle tre partite della fase a gironi di questo torneo; più in generale, dall’inizio della passata stagione la Viola è la squadra che conta più gare con almeno due reti all’attivo tra Champions, Europa e Conference League (esclusi i preliminari): 13, almeno due in più rispetto a qualunque altra formazione. Il Cukaricki ha segnato un solo gol in Conference League in questa stagione, solo l'Olimpija Ljubljana ne conta meno (zero). I serbi hanno inoltre tentato 17 conclusioni, nessuna squadra ha fatto peggio nel torneo in corso (a 17 anche il KÍ Klaksvík).