Quarto match nel gruppo F per la Viola di Italiano che affronta in trasferta i serbi del Cukaricki, fanalino di coda del girone. Toscani che cercano la seconda vittoria consecutiva in Conference per confermarsi in vetta al gruppo. Italiano non può contare su Beltran e rilancia Nzola in avanti, Pierozzi in difesa. Diretta su Sky Sport Max, Sky Sport (canale 253) e in streaming su NOW alle 18.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD

