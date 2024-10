Commisso parla ai tifosi dopo San Gallo-Fiorentina

Il presidente viola è intervenuto dagli Stati Uniti per lanciare un appello ai tifosi dopo quanto accaduto durante San Gallo-Fiorentina di Conference League, quando l'arbitro ha dovuto interrompere il gioco per tre volte per il ripetuto lancio di fumogeni. "Mi auguro che fatti come quelli di giovedì sera, che rischiano di rovinare l'immagine di Firenze e della passione dei nostri tifosi per i comportamenti irresponsabili di alcuni, non si verifichino più"

''Mi auguro che fatti come quelli di giovedì sera, che rischiano di rovinare l'immagine di Firenze e della passione dei nostri tifosi per i comportamenti irresponsabili di alcuni, non si verifichino ancora. E con questo auspicio scenderemo domani in campo nella sfida contro la Roma''. Così Rocco Commisso attraverso una nota diffusa dai canali del club. Il presidente viola è intervenuto dagli Stati Uniti per lanciare un appello ai tifosi dopo quanto accaduto due sere fa durante San Gallo-Fiorentina di Conference League, quando l'arbitro ha dovuto interrompere il gioco per tre volte per il ripetuto lancio di fumogeni in campo dal settore che ospitava i sostenitori viola, invitando poi capitan Biraghi a intervenire per farli smettere e minacciando di chiudere in anticipo il match. Cosa che poi, per fortuna della squadra di Palladino, non è accaduta.