Gasperini: "Nessun crollo, mai stati così in alto"

Atalanta a caccia del riscatto dopo la sconfitta di Firenze. Al Gewiss arriva la Lazio e alla vigilia del match Gasperini parla del momento della squadra: "Faccio fatica a vedere questo crollo, siamo ancora terzi in classifica. Non sono d'accordo su ciò che viene descritto. Ci sono otto partite da giocare, non ci siamo mai trovati in una situazione di classifica tanto positiva. Lazio squadra forte che ha tante soluzioni"

Dopo la sconfitta di Firenze e gli ultimi risultati non esaltanti, soprattutto in casa, l'Atalanta cerca nella volata finale del campionato di consolidare il posto Champions per la prossima stagione. Giampiero Gasperini, che torna in panchina dopo due giornate di squalifica, replica alle critiche delle ultime settimane: "A Firenze si può perdere, io faccio fatica a vedere questo crollo. Mi sembra che si sta esagerando su queste definizioni, giochiamo domani la prima di otto partite, di cui cinque in casa e il fattore campo deve tornare a pesare, siamo ancora terzi in classifica. Non ci siamo mai trovati in una situazione di classifica tanto positiva a questo punto della stagione, questa descrizione che viene fatta non mi trova d'accordo". La sfida alla Lazio è importante anche perché è uno scontro diretto: "Sono tutte squadre forti, bisogna avere la mentalità e la forza, la determinazione per raggiungere il risultato. La Lazio è una squadra forte, che ha tante soluzioni, sta facendo bene anche in Europa League. Stanno attraversando degli alti e bassi a seconda di quello è il calendario. Domani è una partita non definitiva, ma è una gara importante"