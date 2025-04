Serie B, colpo Mantova a Brescia poi tre pareggi

Un gol in pieno recupero di Radaelli regala al Mantova una preziosa vittoria in casa del Brescia. In chiave salvezza la squadra di Possanzini, ex di turno, sorpassa in classifica i bresciani. Pareggio in extremis del Frosinone in casa contro il Cosenza. Un punto a testa per Sudtirol-Cesena e Carrarese-Cittadella. Oggi in campo anche Pisa-Modena e Juve Stabia-Salernitana. Domani le ultime tre sfide

LA CLASSIFICA DI SERIE B