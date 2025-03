Dove vedere Fiorentina-Panathinaikos

La Fiorentina è impegnata oggi in casa contro il Panathinaikos, match da seguire in diretta alle ore 21 , su Sky Sport Uno, Sky Sport 254, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca affidata a Daniele Barone, commento di Nando Orsi, a bordocampo Vanessa Leonardi e Marina Presello; Diretta Gol con Dario Massara. Appuntamento inoltre con il prepartita e il post gara con lo studio condotto da Mario Giunta in compagnia di Beppe Bergomi, Marco Bucciantini, Andrea Marinozzi. Spazio news con Vittoria Orlando. Da non perdere inoltre Diretta Gol per seguire tutte le partite in contemporanea.

I numeri di Fiorentina e Panathinaikos

Fiorentina e Panathinaikos si affronteranno per la seconda volta in competizioni europee dopo che il PAO ha vinto la gara di andata degli ottavi di finale (3-2); l'ultima volta che una squadra greca ha vinto una partita europea in Italia è stato nel novembre 2016, quando il PAOK Salonicco batté proprio i Viola in Europa League (3-2). La Fiorentina non ha vinto nessuna delle due gare interne contro avversarie greche in competitioni europee (1N, 1P): in entrambe le occasioni contro il PAOK Salonicco nel novembre 2014 e nel novembre 2016 nella fase a gironi di Europa League. La Fiorentina è rimasta imbattuta nelle sue ultime nove partite casalinghe di Conference League (7V, 2N); in particolare, la Viola ha vinto le ultime cinque gare interne nella competizione, segnando 17 gol e subendone solo quattro nel parziale. Il Panathinaikos ha vinto cinque delle sue ultime sei partite di Conference League (1P), mantenendo la porta inviolata in quattro di queste occasioni, dopo aver ottenuto solo un punto nelle prime tre gare disputate nel torneo in corso (1N, 2P). La Fiorentina ha superato il turno in ciascuna delle due ultime occasioni in cui ha perso la gara d’andata di un confronto a eliminazione diretta in competizioni europee (dopo che era stata eliminata in tutte le precedenti sei): nel maggio 2023 contro il Basilea in Conference League e nell’agosto 2023 contro l’SK Rapid Vienna nei preliminari di Conference. Il Panathinaikos ha evitato la sconfitta solo in due delle ultime sei trasferte in gare a eliminazione diretta in competizioni europee (4P): contro Botev Plovdiv e Ajax, due successi entrambi lo scorso agosto.