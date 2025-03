Oggi, giovedì 13 marzo, alle ore 18.45 la Roma è impegnata in trasferta contro l'Athletic Bilbao per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. L’incontro sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Telecronaca Riccardo Gentile, commento Blerim Dzemaili. A bordocampo Angelo Mangiante e Paolo Assogna; Diretta Gol con Federico Zancan. Da non perdere su Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e NOW lo Studio Europa League - dalle 18, dalle 20 e dalle 23- con Mario Giunta, Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Andrea Marinozzi. Spazio news con Vittoria Orlando. Alle 18.45 e alle 21 spazio anche a Diretta Gol per tutte le partite in contemporanea su Sky Sport 251 .

I numeri di Athletic Bilbao e Roma

L'Athletic Club ha vinto otto delle 10 partite casalinghe contro club italiani in tutte le competizioni europee (1N, 1P); la sua unica sconfitta è arrivata contro il Torino, nel febbraio 2015 in Europa League. Dopo i due successi consecutivi in trasferta in Spagna nella Champions League 2002/03 contro Real Madrid e Valencia, la Roma ha vinto solo due delle successive 12 gare esterne contro avversarie spagnole in competizioni europee (2N, 8P). L'Athletic Club ha vinto tutte le quattro partite casalinghe di questa Europa League: l'ultima serie più lunga di successi consecutivi in casa nelle grandi competizioni europee è stata tra il 1985 e il 1997 (11), mentre l'ultima volta che ha vinto cinque partite in casa in una singola stagione risale al 2011/12, sotto la guida di Marcelo Bielsa in Europa League. La Roma ha superato il turno in ognuna delle ultime nove sfide europee a eliminazione diretta dopo aver vinto la gara d’andata; l'ultima volta in cui non ci è riuscita risale agli ottavi di finale di Champions League 2018/19, contro il Porto (2-1 all'andata, 1-3 al ritorno). In 21 delle precedenti 24 partite a eliminazione diretta in cui la Roma si è presentata nel match di ritorno con il margine di soltanto un gol di vantaggio rispetto all’avversaria in una grande competizione europea ha poi passato il turno: fanno eccezione, gli ottavi di finale di Champions League 2018/19, contro il Porto; i quarti di finale di Champions League 2006/07 contro il Man Utd e i quarti di finale di Coppa UEFA 1992/93 contro il Borussia Dortmund. La Roma ha vinto soltanto tre delle ultime 21 trasferte disputate nelle grandi competizioni europee - dopo che aveva strappato il successo in otto delle precedenti 11 gare esterne, escluse qualificazioni (3P) - nel periodo (dal 7 aprile 2022), di queste 21 sfide lontano da casa i giallorossi ne hanno pareggiate 10 (3V, 8N), compresa l’ultima contro il Porto: più di qualsiasi altra squadra nei grandi tornei europei. Nessuna squadra ha mandato in gol più giocatori differenti rispetto alla Roma in questa Europa League: 12, al pari dell’Anderlecht; tuttavia, sei delle ultime otto marcature dei giallorossi nel torneo portano la firma soltanto di tre giocatori: Eldor Shomurodov (due), Angeliño (due) e Paulo Dybala (due).