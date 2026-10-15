Onana show: prima subisce il gol olimpico, poi para un rigore in Kups-Trabzonspor. VIDEOconference
Prende un gol direttamente da calcio d'angolo, poi si riscatta parando un rigore. Serata da protagonista, nel bene e nel male, per André Onana nel successo per 4-2 del Trabzonspor sul campo del Kups. Al 54' il portiere si lascia sorprendere dalla battuta dalla bandierina di Pennanen, che accorcia le distanze sull'1-3. Appena cinque minuti più tardi, però, l'ex Inter respinge il rigore di Parzyszek che avrebbe potuto riaprire la partita