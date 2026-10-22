Vasilije Kostov difficilmente avrebbe potuto trovare modi più belli per incidere nella sfida tra Stella Rossa e Copenhagen. Il 18enne serbo (in passato osservato dall'Inter e altre big europee) disegna una traiettoria magica dal limite dell'area con il suo destro, facendo terminare la palla in porta dopo un bacio alla traversa. Il portiere dei danesi, Ramaj, non può fare molto per impedire che Kostov possa esultare dopo aver realizzato un gol meraviglioso: riguardalo nel VIDEO

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