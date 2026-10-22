Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Stella Rossa, Kostov segna un gol 'alla Del Piero': magia con il Copenhagen. VIDEO

Conference League

Vasilije Kostov difficilmente avrebbe potuto trovare modi più belli per incidere nella sfida tra Stella Rossa e Copenhagen. Il 18enne serbo (in passato osservato dall'Inter e altre big europee) disegna una traiettoria magica dal limite dell'area con il suo destro, facendo terminare la palla in porta dopo un bacio alla traversa. Il portiere dei danesi, Ramaj, non può fare molto per impedire che Kostov possa esultare dopo aver realizzato un gol meraviglioso: riguardalo nel VIDEO

CONFERENCE LEAGUE, GLI HIGHLIGHTS

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Calcio: altre notizie

Gol annullato a Lucumì, ecco il perché

juve-rennes

Nel video, la spiegazione del motivo per cui è stato annullato all'88° il gol del 3-2 per la...

Spalletti: "Arbitro bravo, meno sul gol di Lucumí"

juventus

Le parole dell'allenatore bianconero dopo il 2-2 col Rennes: "Arbitro bravo, un po' meno sul gol...

Stella Rossa, Kostov segna un gol 'alla Del Piero'

Conference League

Vasilije Kostov difficilmente avrebbe potuto trovare modi più belli per incidere nella sfida tra...

Manu Pozo, che magia! Girata al volo e gran gol

Europa League

La Torreense trova il momentaneo pareggio contro il Ferencvaros con una vera e propria invenzione...

Torna l'Intercontinentale, a dicembre in Qatar

FIFA

Reso noto il calendario della Coppa Intercontinentale Fifa 2026. Le tre sfide si giocheranno in...
Vai alla sezione

CALCIO: SCELTI PER TE