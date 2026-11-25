Il tecnico toscano ha parlato alla vigilia del match di Conference League contro i bosniaci del Borac Banja Luka: "È una squadra che non ha un nome altisonante, ma dei valori tecnici abbastanza elevati. Dovremo avere coraggio ma soprattutto tanta umiltà". Il match è in diretta giovedì 26 novembre alle 21 su Sky Sport Max e in streaming su NOW

Qualcuno osservava che questo stadio assomiglia sinistramente a quello di Zenica, dove l'Italia a marzo fu estromessa dal Mondiale dalla Bosnia. Anche questo particolare suggerisce prudenza per la partita di domani, al netto del blasone dell'avversario... "Ma noi non è che ci possiamo preoccupare dei problemi della Nazionale. Domani ci va tanta umiltà, perché la squadra non ha un nome altisonante. Sono campionati che noi dall'Italia non seguiamo e quando non seguiamo una cosa la consideriamo di categoria inferiore. Poi ti scontri con la realtà e ti mettono in difficoltà. Quindi domani ci va coraggio e, nello stesso tempo, grandissima umiltà, perché questa è una squadra di buon livello, che ha dei valori tecnici abbastanza elevati e ha dentro due giovani di cui sentiremo parlare anche ad alti livelli"

Chi sono? "Uno è il portiere e uno è il trequartista. Non mi chiedere il nome… Mi sembra che il trequartista sia un 2009, si chiama Deket, mentre il portiere è Jurkas, un 2007"

Per lo spirito, il coraggio e il carattere che ci avete messo, che spinta può darvi la rimonta contro l'Inter di domenica? "Ci deve dare fiducia, ci deve dare coraggio, ma non ci deve far perdere umiltà, perché domani è una partita in cui queste tre componenti saranno assolutamente fondamentali. Dobbiamo dare continuità ai risultati delle ultime partite, dobbiamo cominciare a dare segnali di affidabilità e quindi c'è tanto da fare"

È auspicabile che, con il recupero di quasi tutti gli infortunati, la squadra cambi marcia e trovi quella continuità che finora non ha avuto? "In questo momento su quello non possiamo fare pieno affidamento. Gli infortunati sono guariti, ma non sono in piena efficienza fisica per i 90 minuti. Quindi dobbiamo valutare bene, perché rimetterli dentro contemporaneamente potrebbe voler dire finire i cambi dopo 50 minuti e non ce lo possiamo permettere. Quindi domattina valutiamo chi rientra subito e chi rientrerà nelle prossime partite"

Qual è il rimedio per prendere meno gol e aggiustare un pochino la fase difensiva? "Lavoro. Lavoro che, per duemila motivi che ho elencato tante volte, non siamo riusciti a fare"