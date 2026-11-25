I rossoneri non possono più sbagliare in Europa League. Dopo tre sconfitte nelle prime quattro partite, la squadra di Amorim deve affrontare l'ostica trasferta di Atene contro l'Olympiacos. L'allenatore portoghese presenta così il match: partita live giovedì alle 18.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Con lui c'è Ardon Jashari
Come si spiega la differenza di rendimento tra campionato e coppa?
"Domani è un altro test per noi, non posso credere che abbiamo perso tutte queste partite in Europa perché abbiamo fatto turnover. Dobbiamo essere sempre pronti e affrontare bene ogni partita".
Pensa ci sia un problema in attacco?
Noi dobbiamo migliorare nell'ultimo terzo del campo, migliorare i principi e in altre piccole cose. Solo così so aiutare i miei giocatori. Dobbiamo migliorare, anche nel modo di difendere".
Come vede il suo Milan rispetto all'inizio della stagione?
"Siamo all'inizio di un processo, e penso che abbiamo bisogno di tutti".
Come stanno gli infortunati?
"Abbiamo perso Pavlovic, Modric, Saelemaekers e altri giocatori, ma qui al Milan tutti devono essere pronti perché non ci sono alibi nei grandi club".
Modric indisponibile
Il croato, nel finale del match contro i gialloblù, ha accusato un risentimento muscolare al retto femorale destro. Non ci sarà in Grecia e forse nemmeno a Cagliari nel monday night del prossimo turno di Serie A. Quasi certa la presenza dal 1' di Jashari: lo svizzero, in gol contro il Frosinone, parla in conferenza stampa assieme ad Amorim
Il ranking Uefa per club
La squadra di Amorim deve cercare di migliorare la sua posizione: al momento è solo 28^, appena la sesta squadra italiana in classifica
La classifica di Europa League
Con appena 3 punti (3 sconfitte e 1 vittoria), i rossoneri al momento sono addirittura fuori dalle prime 24. Serve assolutamente una vittoria per non compromettere almeno l'obiettivo dei playoff
Il cammino del Milan sin qui
- Milan-Benfica 0-2 (HIGHLIGHTS)
- Salisburgo -Milan 0-4 (HIGHLIGHTS)
- Bournemouth-Milan 3-0 (HIGHLIGHTS)
- Milan-Ferencvaros 0-2 (HIGHLIGHTS)
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