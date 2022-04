La Roma è chiamata a ribaltare la sconfitta dell'andata per sperare di qualificarsi alle semifinali di Conference League. José Mourinho è stato costretto più volte a tentare la rimonta in Europa dopo aver perso la gara d'andata: in 4 occasioni ha centrato l'obiettivo, anche se in una di queste i calci di rigore hanno vanificato tutto...