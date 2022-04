Dopo la sconfitta per 2-1 in Norvegia, la Roma è chiamata alla rimonta per un posto in semifinale. Abraham ce la fa e gioca titolare. C'è Zaniolo. Panchina per Sergio Oliveira, dal 1' anche Pellegrini e Mkhitaryan. Grande clima all'Olimpico, Friedkin presenti. Chi passa sfiderà la vincente di Psv-Leicester (in campo ora su Sky Sport Football). La diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K alle 21. Disponibile su Sky Go, anche in HD

