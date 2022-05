Roma-Feyenoord, le probabili formazioni: dubbio Zaniolo-Mkhitaryan

Idee chiare per José Mourinho in vista della finale di Conference tra Roma e Feyenoord. L'allenatore ha scelto dieci undicesimi della formazione. Unico dubbio: Zaniolo o Mkhitaryan, entrambi saranno della gara ma resta da decidere chi partirà dal 1'. Slot recupera il portiere Bijow che tornerà tra i pali al posto di Marciano. Sinisterra nel trio di trequartisti alle spalle di Dessers. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Calcio, Sky Sport 251, TV8 e in streaming su NOW alle 21. Disponibile su Sky Go, anche in HD