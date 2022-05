Nonostante un solo punto conquistato contro il Bodø/Glimt nella fase a gironi, con una clamorosa sconfitta per 6-1 in trasferta e un 2-2 in casa, la Roma è arrivata prima nel Gruppo C di UEFA Europa Conference League segnando 18 gol (totale più alto nella fase a gironi) e ha poi eliminato il Vitesse agli ottavi (1-0 t, 1-1 c). Sorteggiata nuovamente contro il Bodø/Glimt ai quarti, la squadra di José Mourinho ha perso di nuovo in Norvegia (2-1) ma ha vinto 4-0 a Roma, con gol di Tammy Abraham e spettacolare tripletta di Nicolò Zaniolo. In semifinale è arrivata la vittoria sul Leicester City, battuto 1-0 in casa dopo l'1-1 in trasferta.