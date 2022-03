Roma-Vitesse, le probabili formazioni

Tra i giallorossi assenti per squalifica Mancini e Oliveira, giocano Cristante e Smalling, in avanti confermati Zaniolo e Abraham. Tra gli olandesi assenti rispetto all'andata Bero e Oroz. Le probabili di Roma-Vitesse, in diretta alle 21:00 su Sky Sport 252 e Sky Sport Uno Condividi

Dopo la vittoria per 0-1 in Olanda, la Roma sfiderà ancora il Vitesse per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Conference League. All'andata decise una rete di Sergio Oliveira, poi espulso e di conseguenza assente oggi all'Olimpico. Calcio d'inizio alle ore 21:00 in diretta su Sky Sport 252 e Sky Sport Uno con la telecronaca di Maurizio Compagnoni.

Roma, assenti Mancini e Oliveira. Titolare Zaniolo leggi anche Mourinho: "Non gioco per il pari, voglio vincere" Saranno quattro i cambi per José Mourinho rispetto alla sfida in Olanda, con un 3-5-2 in cui Mkhitaryan avrà più compiti offensivi. Mancheranno gli squalificati Mancini e Oliveira, ma al loro posto ci saranno Pellegrini e Chris Smalling. Accanto a Pellegrini ci saranno Cristante e Mkhitaryan, mentre l'altra novità riguarda gli esterni; Zalewski giocherà a sinistra al posto di Vina, a destra Karsdorp. Rientra Kumbulla dopo la squalifica in campionato, a completare il trio difensivo ci sarà Ibanez. In avanti confermati Zaniolo e Tammy Abraham.

ROMA (3-5-2) La probabile formazione: Rui Patricio; Ibanez, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Pellegrini, Cristante, Mkhitaryan, Zalewski; Zaniolo, Abraham. Allenatore: Mourinho.

Vitesse, assenti Bero e Oroz leggi anche Heracles Almelo-Vitesse HIGHLIGHTS Letsch schiera un 3-4-1-2 con Houwen che torna in porta dopo il riposo in campionato, difesa guidata da Rasmussen insieme a Bazoer e Doekhi. Sugli esterni ci saranno Dasa e Wittek, a centrocampo giocheranno Tronstad e Domgjoni con Buitink sulla trequarti mentre la coppia d'attacco sarà formata da Grbic e Openda. Assenti rispetto alla gara d'andata Bero e Oroz.