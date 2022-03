Testa solo al Vitesse . Concentrazione massima per la Roma , che è pronta a giocarsi l'accesso ai quarti di finale di Conference League . Forte dell' 1-0 conquistato all'andata in Olanda, la squadra giallorossa giocherà il ritorno degli ottavi giovedì 17 marzo con due risultati su tre all'Olimpico. Ma, con il derby contro la Lazio in programma nel prossimo turno di campionato, José Mourinho non vuole cali di tensione. Intervenuto in conferenza stampa , lo Special One ha presentato così la sfida.

Pensa che la squadra ritroverà le motivazioni psicologiche?

"Noi lavoriamo ogni giorno e pensiamo di essere pronti per domani".

Il Vitesse è più importante del derby?

"Per me conta la partita di domani, nella mia testa non c'è il derby. Se domani perdiamo, siamo fuori. Questa è l'unica cosa che mi interessa".

C’è qualcuno che ha le caratteristiche di Mkhitaryan? La sua assenza a Udine ha influito sulla prestazione?

"Tutti i giocatori sono diversi. Tutti conoscono la nostra rosa, tutti sono critici feroci. Siete capaci anche di essere critici con un ragazzino che gioca per la prima volta titolare in Serie A. Mkhitaryan è importante per noi, non voglio dire che la sua assenza contro l'Udinese è stata la ragione per la quale non abbiamo vinto la partita ma è un giocatore importante per noi".

Le piace la nuova regola del gol che non vale più doppio in trasferta? Quanto cambiano le partite?

"Non lo so. Non so se è più o meno giusta come regola, ma può cambiare il profilo delle partite. L'Ajax ha fatto un bel pareggio a Lisbona, ma nonostante questo il Benfica è andato ad Amsterdam e non aveva bisogno di segnare per andare ai quarti. Ha potuto avere un atteggiamento di controllo e non di rischio, mentre prima una squadra che pareggiava in casa con gol sapeva perfettamente che al ritorno sarebbe partita in svantaggio. Ma io ho giocato la gara di Vitesse, e domani farò lo stesso, senza pensare troppo al risultato. Lì siamo andati con un obiettivo, vincere la partita. Non abbiamo pensato a nient’altro, la abbiamo considerata come una gara da vincere e basta. Sappiamo che con un pareggio domani ci qualificheremo ai quarti, ma non è questo ciò che vogliamo. Vogliamo vincere".

A parte Abraham, gli attaccanti segnano poco nonostante la Roma statisticamente sia la seconda squadra per tiri effettuati verso la porta. Qual è il problema?

"Ci sono giocatori che hanno sempre segnato tanto e ora non segnano, o ci sono giocatori che solitamente non segnano molto? Non è che abbiamo Lewandowski, che adesso gioca nella Roma e non segna…. Non è un problema di qualità, è un problema di profilo".

Rispetto a Udine, quanti cambi ci saranno? Zaniolo può riposare?

"Perché deve riposare? Ha già riposato 25 minuti all'andata. Da due o tre giorni si riposa, perché dovrebbe riposare? Perché mi chiedete di Zaniolo e non di Rui Patricio o altri? Anche lui meriterebbe un po' di riposo… Zaniolo sta bene. Rispetto a Udine cambierò Sergio Oliveira e Mancini (sono squalificati, ndr). Torna Kumbulla, torna Mkhitaryan. Pellegrini? Se vuoi diciamo tutta la rosa…".