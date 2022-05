Sarà il Feyenoord l'avversaria della Roma in finale di Conference League il prossimo 25 maggio a Tirana. Dopo la vittoria per 3-2 in Olanda all'andata, la squadra di Slot resiste agli affondi del Marsiglia (che perde la sua stella Payet per infortunio al 33') e chiude la porta in un Vélodrome infuocato: finisce 0-0

ROMA-LEICESTER 1-0: GOL E HIGHLIGHTS