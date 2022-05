Dopo l'1-1 rimediato al King Power Stadium, la Roma dovrà battere il Leicester per qualificarsi alla finale di Conference League. Mourinho manda in campo Sergio Oliveira e schiera Zaniolo come primo partner di Abraham con Pellegrini a supporto. Rodgers si affida a Vardy e manda in campo Barnes. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW alle 21. Disponibile su SKy Go, anche in HD