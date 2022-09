Prosegue il momento negativo della Fiorentina che dopo la sconfitta in campionato contro il Bologna perde anche in Conference League contro il Basaksehir. Finisce 3-0 per gli uomini allenati da Emre Belozoglu grazie alle reti, tutte nella ripresa, di Gurler - autore di una doppietta - e al gol nel finale di Traoré. Serata da incubo per Gollini ed Ikoné, il primo autore di diversi errori, il secondo espulso per doppia ammonizione. Toscani che sono adesso ultimi in classifica nel Girone A