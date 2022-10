Torna Jovic dall'inizio nella Fiorentina di Italiano, che sarà il riferimento centrale del tridente di Italiano affiancato da Nico Gonzalez e Kouamé. In porta ancora Terracciano, mentre in difesa giocherà Martinez Quarta da terzino destro. Out Barak: il centrocampista non è stato convocato

Partita chiave per la Fiorentina che giovedì sera contro gli Hearts si giocherà gran parte del suo futuro in Conference League. La Viola, infatti, è attualmente ultima in classifica nel gruppo A insieme all'RFS con un solo punto conquistato in due giornate, alle spalle del Basaksehir (6 punti) e proprio della squadra scozzese (3 punti). Partita in diretta su Sky Sport Football con la telecronaca di Massimo Marianella e il commento di Lorenzo Minotti.