Dopo il successo a Tynecastle, la Fiorentina cerca il bis contro gli Heart of Midlothian. Al Franchi i viola giocano una partita fondamentale per mettere una seria ipoteca sul passaggio del turno. La squadra di Italiano arriva a questa sfida dopo il pesante ko casalingo contro la Lazio. Diretta su Sky Sport Football, Sky Sport 253 e NOW TV alle 18.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD