Con il passaggio del turno già aritmeticamente acquisito, la Fiorentina si gioca il primo posto nel girone A di Conference League. La Viola deve battere il Riga fuori casa e sperare che il Basaksehir non faccia altrettanto con gli Hearts. Italiano sceglie Cabral in avanti, con lui Ikoné e Saponara: panchina per Jovic e Kouamé. In porta c'è Terracciano. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e NOW TV alle 16.30. Disponibile su Sky Go, anche in HD