Fiorentina-Sivasspor, le probabili formazioni degli ottavi di Conference League

Italiano rilancia Jovic in attacco con Saponara e l'inamovibile Nico Gonzalez sulle fasce. Torna anche Barak sulla trequarti, con Amrabat e Mandragora a protezione della difesa. I turchi si presentano a Firenze con le defezioni degli infortunati Osmanpasa, Yalcin e Yatabare. A centrocampo un'ex conoscenza della Serie, Isaac Cofie. Fiorentina-Sivasspor sarà in diretta alle 21 su Sky Sport Football, Sky Sport 253 e in streaming su NOW Condividi

Quattro mesi dopo l'Istanbul Basaksehir, la Fiorentina ritrova una formazione turca sul suo cammino in Conference League. Stavolta è il Sivasspor, avversario negli ottavi di finale. La squadra di Vincenzo Italiano vuole dare continuità al recente periodo positivo, con cinque risultati utili consecutivi tra Serie A e coppe. Il Sivasspor è reduce dal ko per 4-3 contro il Karagumruk di Andrea Pirlo. Il calcio d'inizio al "Franchi" è fissato alle 21, da seguire in diretta su Sky Sport Football, Sky Sport 253 e in streaming su NOW.

Italiano punta su Jovic e Barak leggi anche Italiano: "Noi non favoriti, Sivasspor pericoloso" Come di consueto, il tecnico della Fiorentina cambia qualche pedina rispetto alla convincente partita e vittoria di sabato sera contro il Milan. In attacco torna titolare Jovic, che ai rossoneri ha segnato dopo essere entrato dalla panchina. Torna in campo anche Barak al posto di Bonaventura come trequartista, mentre Nico Gonzalez e Saponara saranno gli esterni. La linea difensiva sarà quella solita davanti a Terracciano, con la coppia Amrabat-Mandragora a proteggerla.

FIORENTINA (4-2-3-1) la probabile formazione: Terracciano, Dodò, Milenkovic, Igor Biraghi; Amrabat, Mandragora; Nico Gonzalez, Barak, Saponara, Jovic. All.Italiano

Nel Sivasspor ci saranno tre assenti, il difensore Osmanpasa, il mediano Yalcin e il centravanti Yatabare. Gli uomini di Çalımbay dovrebbero schierarsi in campo con il 4-3-3: nonostante il loro percorso in campionato finora sia stato molto scostante (13^ posizione), sono arrivati agli ottavi di Conference senza passare per i playoff dopo aver vinto il loro girone davanti Cluj e Slavia Praga.

SIVASSPOR (4-3-3), probabile formazione: Vural; Yeşilyurt, Appindangoyé, Goutas, Ciftci; Arslan, Cofie, Charisis; Saiz, Caicedo, Gradella. All.: Calimbay