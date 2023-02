Fiorentina, tutto sui turchi del Sivasspor

Saranno i turchi del Sivasspor gli avversari della Fiorentina agli ottavi di finale di Conference League. La squadra allenata da Riza Calimbay arriva a questo turno ad eliminazione diretta dopo aver chiuso in testa il girone eliminatorio davanti al Cluj, Slavia Praga e Ballkani. Si tratta del primo incontro in assoluto per le due squadre

VIDEO. L'ANALISI DI ANDREA MARINOZZI