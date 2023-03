Dopo aver eliminato nettamente il Braga nei playoff, la Fiorentina è alle prese con un nuovo ostacolo turco sulla sua strada dopo l'Istanbul Basaksehir nel girone. Al Franchi arrivano i turchi del Sivasspor per l'andata degli ottavi di finale. Italiano rilancia Jovic in attacco e Castrovilli in mediana. In difesa confermato Quarta. Nel Sivasspor c'è l'ex Genoa Cofie davanti alla difesa. Diretta su Sky Sport Football, Sky Sport 253, TV8 e NOW TV alle 21. Disponibile su Sky Go, anche in HD