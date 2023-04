Dopo il netto 4-1 di Poznan, la Fiorentina è vicinissima alla semifinale di Conference League. In difesa tornano capitan Biraghi e Igor, a centrocampo confermata l'assenza di Amrabat: c'è Bonaventura con Barak e Mandragora. In attacco gioca Jovic, nel tridente anche Sottil. Nel Lech Poznan, Ishak parte dalla panchina. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 254, NOW, Sky Sport 4K. Disponibile su Sky Go, anche in HD