Fiorentina-Braga 3-2: video, gol e highlights

Dopo aver eliminato Braga e Cluj nei playoff, le squadre di Italiano e Sarri saranno protagoniste del sorteggio degli ottavi in programma il 24 febbraio alle 13 (diretta su Sky Sport 24 e in streaming su NOW, sarà visibile anche sulla pagina YouTube di Sky Sport). Biancocelesti e viola non saranno tra le otto teste di serie, riservate a chi ha vinto i gironi di qualificazione. Vietati gli incontri tra squadre della stessa federazione. Per i quarti previsto un nuovo e ultimo sorteggio. Ecco i pericoli nell'urna