Lazio e Fiorentina conosceranno le rispettive avversarie negli ottavi di finale di Conference League, previsti il 9 e 16 marzo (ma la squadra di Sarri anticiperà l'andata a martedì 7 alle 18.45 a causa della concomitanza con l'impegno della Roma in Europa League). Tra le teste di serie spiccano Villarreal e West Ham. Il sorteggio è in programma alle 13, in diretta su Sky Sport 24 e sul canale YouTube di Sky Sport. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

