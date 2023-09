Genk-Fiorentina, le probabili formazioni della partita di Conference League

Debutto nella fase a gironi per la Fiorentina, impegnata in casa del Genk. Italiano deve fare a meno di Bonaventura, ma ritrova Arthur in mediana. Davanti ci sono Nico, Duncan e Kouamè alle spalle di Nzola. Le probabili di Genk-Fiorentina, in programma giovedì ore 18.45, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW