Fiorentina devastante in questa prima frazione di gioco: si sblocca Beltran al 10' ed è lo stesso argentino che raddoppia poco dopo. Il tris è di Ikoné alla mezz'ora. Serbi in 10 per l'espulsione di Subotic. Infortunio per Kayode nei primi minuti: al suo posto il classe 2005 Comuzzo al suo esordio in Europa