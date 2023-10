Tutto facile per la Fiorentina contro il Cukaricki: la squadra di Italiano chiude la pratica già nel primo tempo con la doppietta di Beltran, che trova i suoi primi gol in viola, e il tris di Ikoné. Ospiti in 10 dal 36’, rosso a Subotic. Nella ripresa la punizione di Sottil per il 4-0, poi Martinez Quarta e Maxime Lopez. Unica nota stonata della serata è l’infortunio di Kayode uscito già nei primi minuti di gioco. Fiorentina che con questa vittoria va a quota 5 nel girone F, in testa con Ferencvaros e Genk