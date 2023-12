La Fiorentina centra l'obiettivo. Chiude prima il girone e si qualifica direttamente agli ottavi di finale di Conference League. Eppure la partita non si era messa bene, con l'infortunio di Nico Gonzalez nel primo tempo: l'argentino ha abbandonato il campo in barella per un infortunio muscolare. Christensen ha tenuto in piedi la squadra con un doppio intervento su Catona e Civic, ma non ha potuto nulla su Zachariassen all'inizio della ripresa. Al 73' Ranieri segna la rete del pareggio su calcio d'angolo