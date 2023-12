Dopo il passaggio del turno, la Fiorentina ambisce anche alla qualificazione diretta agli ottavi di finale come prima del girone. Italiano schiera Nico Gonzalez dall'inizio con il connazionale Beltran centravanti e Barak trequartista. Forfait di Duncan all'ultimo, gioca Mandragora. Il Ferencvaros di Stankovic con un punto si qualificherebbe ai playoff. Diretta su Sky Sport Max (canale 203), Sky Sport (canale 253) e in streaming su NOW alle 18.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD