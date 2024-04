La Fiorentina non sfonda a Plzen. Il Viktoria si difende a oltranza davanti al suo pubblico e non concede quasi nulla alla squadra viola, pericolosa solo a inizio ripresa con un destro di Beltran. I cechi sfiorano invece il gol nel primo tempo con l'ex Udinese Vydra. Italiano punge poco sia con i titolari che con le sostituzioni: la qualificazione si decide al Franchi la prossima settimana. Al 65' lancio in campo di fumogeni da parte dei tifosi ospiti