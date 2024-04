Pareggio per 0-0 nell'andata dei quarti di Conference League tra Viktoria Plzen e Fiorentina. Bene la difesa di Italiano, il migliore in campo è Martinez Quarta. Male Beltran e Sottil in attacco. Le pagelle a cura di Massimo Marianella

VIKTORIA PLZEN-FIORENTINA 0-0: GLI HIGHLIGHTS