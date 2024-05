Prestazione sontuosa dell'Olympiakos che espugna il Villa Park battendo l'Aston Villa 4-2, un risultato che avvicina i greci alla finale. Parte forte la squadra di Mendilibar che si porta in vantaggio con El Kaabi al 16'. Raddoppio dello stesso attaccante al 29'. Watkins riesce ad accorciare prima del riposo e nella ripresa i 'Villans' pareggiano con Diaby al 52'. Ma l'Olympiakos segna altre due volte: ancora con El Kaabi e con Hezze. All'84' David Luiz sbaglia un rigore per l'Aston Villa. Pochi minuti per Zaniolo