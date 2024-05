La Fiorentina torna a disputare la semifinale di Conference League e affronta il Bruges. Italiano sceglie Belotti come unica punta, alle sue spalle Beltran, a sinistra Sottil. Bruges con Vanaken da mezzala, Skoras, Thiago e Jutglà in attacco. Diretta su Sky Sport (canale 253), TV 8 e in streaming su NOW alle 21. Disponibile su Sky Go, anche in HD

MARSIGLIA-ATALANTA LIVE - ROMA-BAYER LIVE