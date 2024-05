Italiano riparte dal 3-2 al Franchi ma perde Bonaventura nemmeno in panchina: c'è Arthur. Milenkovic preferito a Ranieri, davanti Belotti rifornito da Gonzalez, Beltran e Kouamé. Privo dello squalificato Onyedika, Hayen schiera Vetlesen e conferma Jutglà con Skoras nel tridente insieme a Thiago. Chi passa affronta in finale la vincente di Olympiacos-Aston Villa il prossimo 29 maggio ad Atene. Diretta alle 18.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Disponibile su Sky Go, anche in HD